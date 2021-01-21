На Чернігівщині директорка школи позичила майже триста тисяч гривень і втекла

Позивачі стверджують, що з собою вона прихопила документи школи.

У Чернігівській області директорка школи позичила майже триста тисяч гривень і втекла. Позивачі стверджують, що з собою вона прихопила документи школи.

17 грудня 2020 року справу про стягнення заборгованості за договором позики розглядав Ніжинський міськрайонний суд. Суд постановив задовольнити позов і накласти арешт на 2/5 частки будинку.

Як стало відомо LB.ua, йдеться про Людмилу Полешко, яка працювала директоркою школи у місті Ніжині.

Позивачі стверджують, що вона позичила 12 тисяч доларів під заставу частини будинку, але Полешко заявила у нотаріуса, що втратила документи і створила нові.

За договором позики йдеться про майже триста тисяч гривень. Також позивачі заявляють, що Полешко позичала гроші не лише в них і загалом має заборгованість більш ніж на мільйон гривень.