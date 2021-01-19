АМКУ відкрив справи проти шести газзбутів щодо ціни на газ

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справи проти шести газзбутів за ознаками зловживання монопольним становищем при формуванні ціни на газ.

Про це повідомив голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

"Купувати газ на 40% дешевше можна було вже минулого року. З моменту, коли ринок газу відкрився для населення. Точніше, мав би працювати. Бо ціну, яку виставляли останні три місяці деякі газзбути, ніяк не можна назвати ринковою. Ринкова ціна - результат конкуренції. А коли постачальник, використовуючи своє монопольне положення, продає на 2-2,5 гривні за кубометр дорожче, ніж конкуренти, і дорожче, ніж середньозважена ціна - це вже не ринок. З точки зору конкурентного законодавства це - ознака зловживання власним монопольним положенням", - написав він у фейсбуці.

Тому адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ (Північного міжобласного територіального відділення АМКУ) відкрила справу щодо порушень конкурентного законодавства в діях компаній "Київоблгаз Збут", "Житомиргаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Черкасигаз Збут", "Уманьгаз Збут" та "КиївГазЕнерджи".

"Саме ці компанії мають структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку в своїх регіонах. Наскільки мені відомо, найближчим часом на черзі й інші області та міста", - пояснив Хмельницький.

Він додав, що йдеться не тільки про невиправдано високі ціни, а й про дії засновників цих газзбутів.

"Є скарги на операторів газорозподільних мереж, які намагаються зупиняти перехід споживачів до інших постачальників. Наприклад, через нарахування неіснуючої заборгованості під час остаточних розрахунків", - додав голова Північного міжобласного відділення АМКУ.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го Антимонопольний комітет заявив, що НАК "Нафтогаз" має ознаки монопольного становища на ринку реалізації природного газу, в АМКУ розглядають заяви від постачальників про наявність у діях "Нафтогазу" ознак порушення законодавства. У АМКУ підкреслюють, що наявність у Групи Нафтогаз доступу до ресурсу "Укргазвидобування", який становить близько 70% від загального обсягу газу вітчизняного видобутку, може надавати групі "конкурентні переваги на ринку постачання газу і призводить до спотворення конкуренції на ринку".