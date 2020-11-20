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АМКУ заявив про ознаки монопольного становища "Нафтогазу" на ринку природного газу

Це може створити умови для виникнення кризових ситуацій на ринку газу.

АМКУ заявив про ознаки монопольного становища "Нафтогазу" на ринку природного газу
Фото: argumentua.com

Антимонопольний комітет заявив, що НАК "Нафтогаз" має ознаки монопольного становища на ринку реалізації природного газу, в АМКУ розглядають заяви від постачальників про наявність у діях "Нафтогазу" ознак порушення законодавства.

Про це йдеться у листі голови Комітету Ольги Піщанської до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від 13 листопада 2020 року, пише ЕП.

"Суб'єкт господарювання в особі "НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування" та інших суб'єктів, пов'язаних з НАК, відносинами контролю, має ознаки монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації природного газу. При цьому, Група Нафтогаз здійснює діяльність на різних рівнях дистрибуції природного газу: від його видобутку до постачання споживачам", - наголошують в АМКУ.

У АМКУ підкреслюють, що наявність у Групи Нафтогаз доступу до ресурсу "Укргазвидобування", який становить близько 70% від загального обсягу газу вітчизняного видобутку, може надавати групі "конкурентні переваги на ринку постачання газу і призводить до спотворення конкуренції на ринку".

В АМКУ нагадали, що з 1 серпня 2020 року у побутових споживачів виникла можливість обирати постачальника, у тому числі і за ціновим критерієм.

Комітет також повідомляє про отримання 17 заяв від постачальників природного газу про наявність у діях Групи Нафтогаз ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

З іншого боку, до АМКУ надходять заяви від "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" на дії збутових компаній, які полягають у створенні перешкод під час зміни споживачами постачальника природного газу. У комітеті додали, що розглядають зазначені заяви, та вживатимуть відповідних заходів у разі виявлення ознак порушення законодавства.

"Такі дії учасників ринку, за певних умов, можуть привести не тільки до негативних наслідків для конкуренції, а створити умови для виникнення кризових ситуацій на ринку газу", - підкреслили в АМКУ.

У комітеті вважають, що усуненню проблемних ситуацій сприятиме, зокрема, розвиток біржової торгівлі природним газом, який має забезпечити можливості рівного доступу до ресурсу природного газу.

У листі Антимонопольний комітет просить Шмигаля доручити Міненерго провести аналіз факторів, які можуть стримувати розвиток на ринку природного газу, а також, у разі необхідності, розглянути питання реалізації природного газу на біржах товариствами, 100% яких належать державі, або єдиним акціонером яких є держава.

Нагадаємо, "Нафтогаз" у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%. У вересні "Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% за річним. У "Нафтогазі" зростання цін пояснюють підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

Раніше ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків.

За словами колишнього топменеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка, "Нафтогаз" отримав 19 мільярдів гривень збитку за 9 місяців 2020-го.

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