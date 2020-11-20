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Уряд планує сьогодні передати проєкт бюджету до другого читання в Раду, – Железняк

Бюджетний комітет у парламенті планує зібратися вже в середу. 

Уряд планує сьогодні передати проєкт бюджету до другого читання в Раду, – Железняк
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів України сьогодні ввечері затвердить проєкт державного бюджету-2021 до другого читання та передасть у парламент.

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram. 

"У середу, 25.11, о 10 годині вже буде засідання бюджетного комітету Ради", – додав він.

Нардеп зауважив, що депутати мають отримати редакцію бюджету до другого читання за десять днів до винесення на голосування.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Верховна Рада не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у цьому році.

Нагадаємо, що Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів. 

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду. 

У "Слузі народу" все ж сподіваються, що проєкт в другому читанні розглянуть у грудні. 

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