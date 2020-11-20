​До облрад обрано 31 депутата Ради, але вони не планують іти з парламенту, - КВУ

Згідно з законом, не можна одночасно працювати у двох радах і мати два представницькі мандати.

Депутатами обласних рад на місцевих виборах 25 жовтня обрано 31 парламентарія, але вони поки що не склали своїх мандатів.

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Близько 50 народних депутатів балотувалися на місцевих виборах, переважно до обласних рад. Ми проаналізували, скільки таких депутатів перемогли. За даними Комітету виборців, 31 народний депутат переміг на виборах до обласних рад", - розповів аналітик КВУ Денис Рибачок.

За його даними, найбільше обрано до Волинської облради - п'ятьох нардепів (усі - висуванці партії "За майбутнє"), чотирьох - до Хмельницької облради, по троє - до Львівської, Вінницької та Одеської облрад.

Експерт нагадав, що, згідно з законом, не можна одночасно працювати у двох радах і мати два представницькі мандати.

"Чи побачимо ми масовий відтік депутатів із парламенту? На 99,9% можна бути впевненими, що ситуація з кількістю народних депутатів у парламенті не зміниться", - прогнозує Рибачок.

За його словами, депутати готують заяви та відмовляються від посад в облрадах. Замість них місцевими депутатами стануть наступні за списком виборці.

"Ми розцінюємо такі дії насамперед як обман виборців і спосіб маніпулювати думкою громадян", - підсумував Рибачок, зазначивши, що це традиційна схема отримання більшої кількості голосів для партій.

Нагадаємо, 17 листопада Рада позбавила мандата нардепа Зіновія Андрійовича від "Слуги народу" через обрання його мером міста Надвірна на Івано-Франківщині. Раніше також повідомляли, що народні депутати Ігор Колихаєв і Руслан Требушкін, обрані 2019 року до Верховної Ради за мажоритарними округами, перемогли на мерських виборах.