Марків: якби я відповідав на всі питання, мене б звільнили за три дні

Українській військовослужбовець Віталій Марків, якого засудили в Італії до 24 років ув'язнення за підозрою у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова на підконтрольній бойвикам терітиорії біля Слов'янська та відпустили 3 листопада за апеляцією, заявив, що йому пропонували угоду зі слідством. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Мені дуже сильно натякали, що якби я відповідав на всі питання, мене за три дні звільнили б. На це я відповів, що виберу складніший шлях. 17 років (первинного вироку, - ред.) мені збільшили до 24, мотивуючи тим, що я не визнав своєї вини і що не пішов на співпрацю з органами слідства. Співпраця з органами слідства означала зрадити присягу, зрадити Україну.

На суді під час допиту я сказав: інформацію, яку ви хочете від мене отримати, я не авторизований давати, у мене немає компетенції. Я на той момент був військовим, простим стрільцем Національної гвардії України у званні солдата. І сказав: якщо Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Головне управління Національної гвардії письмово мені доручить надати вам будь-яку інформацію, якою я міг би володіти, лише після того я можу дати свідчення. Робіть офіційний запит. Їм це не сподобалось, інформацію вони хотіли від мене. Але я сказав, що це військова таємниця і навіть під тортурами тієї інформації не дам", - розповів Марків.

На його думку, в Італіх прагнули засудити саме українського війського, і це було елементов гібридної війни.

"Головною метою цієї справи було не засудження Марківа в Італії, а засудження українського військового Марківа в Італії. Кому це на руку, неважко здогадатися", - резюмував військовий.

Нагадаємо, старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходили в апеляційному суді присяжних Мілана.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

15 жовтня в Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера. Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа в СІЗО і яку намагалися інтерпретувати ніби "я вбив".

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію.

Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа.

Марків повернувся до України 3 листопада і вже поновився на службі.