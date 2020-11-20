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Кабмін не зміг затвердити проєкт держбюджету-2021 до другого читання, - Железняк

Народний депутат наголосив, що уряд порушив регламент Ради.

Кабмін не зміг затвердити проєкт держбюджету-2021 до другого читання, - Железняк
Фото: facebook/Голос

Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"На годиннику 17:40, а Бюджет на Кабмін так і не винесли ... і за моєю інформацією й не винесуть сьогодні. Планували, але не можуть склеїти", - написав він.

Народний депутат зазначив, що Кабмін порушив пункт 1 статті 158 регламенту Верховної Ради і не передав до парламенту проект бюджету протягом 14-ти днів після голосування в першому читанні.

"Ну і норму про 10 днів на ознайомлення депутатам ніхто ж не скасовував", - додав Железняк.

Нагадаємо, що Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів. 

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Верховна Рада не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у цьому році.

У "Слузі народу" все ж сподіваються, що проєкт в другому читанні розглянуть у грудні.

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