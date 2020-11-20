Україна долучилася до санкцій ЄС проти керівників Придністров’я

Санкції проти керівників Придністров’я вперше були запроваджені у 2010 році.

Україна приєдналася до рішення Ради Євросоюзу від 29 жовтня про розширення санкцій проти керівників невизнаного Придністров’я.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європарламенту.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, що входять до Європейської економічної зони, і Україна та Грузія приєднуються до рішення Ради ЄС", - йдеться у заяві.

У документі зазначається, що згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - сказано в заяві.

Санкції проти керівників Придністров’я вперше були запроваджені у 2010 році і з того часу щороку переглядаються. Теперішнє рішення Ради Євросоюзу поновлює чинні обмежувальні заходи до 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, переважно російськомовний регіон Придністров'я 1992 року односторонньо проголосив "незалежність" від решти Молдови. Регіон має істотну підтримку Росії - політичну, економічну і військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 чоловік, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді брали участь і окремі бійці, і цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.

У 1992 році, за двосторонньою російсько-молдовською угодою, на адмінкордонах між Придністров'ям і рештою Молдови була розпочата миротворча операція за участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.

Міжнародні переговори про врегулювання придністровської проблеми відбуваються у форматі 5+2 (Молдова, Придністров'я, Росія, Україна і ОБСЄ, плюс спостерігачі від США і ЄС). На території невизнаного Придністров'я розквартирована Оперативна група російських військ (близько 1400 військовослужбовців), а на військових складах села Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.

22 червня 2018 року Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію, що містить заклик вивести іноземні війська з території Молдови.