У Зеленського заперечують спрямування коштів з COVID-фонду на будівництво доріг

"Всі ці інсинуації з приводу того, що гроші відправлено на дороги, а у коронавірусному фонді їх немає - неправда. Гроші і зараз є".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявляє, що виділених для боротьби з COVID-19 бюджетних коштів на будівництво доріг не спрямовували.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Перше: гроші на дороги - це гроші Дорожнього фонду. Друге - кредитні гроші, коли "Укравтодор" укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями. Третє - це гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі. Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до Загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом! Це гроші, які планувалися на дороги! "Коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі", - заявив Тимошенко.

Заступник глави ОП зазначив, що це сталося з різних причин.

"Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет міністрів перекидає їх на інші позиції. Ви ж зрозумійте, це бюджетні гроші. Це не так, що ти з однієї кишені взяв, до іншої поклав. Це все одно процес, який займає декілька тижнів", - сказав Тимошенко.

Кирило Тимошенко повідомив, що 17 листопада Верховна Рада спрямувала додатково 10 млрд грн у Фонд боротьби з коронавірусом для збільшення запасу, щоб "усіх заспокоїти".

"Тобто всі ці інсинуації з приводу того, що гроші відправлено на дороги, а у коронавірусному фонді їх немає - неправда. Гроші і зараз є", - наголосив він.

Нагадаємо, у квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу. Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

11 листопада Кабінет міністрів перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.