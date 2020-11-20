Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу, - Reuters

Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу. Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac, пише Reuters.

Вакцина-кандидат від Pfizer-BioNTech потребує дворазового введення з проміжком у часі. Це означає, що щеплення однієї людини буде коштувати близько 31 євро.

За даними агентства, ціна для ЄС від компаній буде нижчою, ніж для американського ринку. У липні уряд США домовився з Pfizer про закупівлю вакцини за $19,5 за дозу на 100 млн доз з можливістю докупівлі ще 500 млн на окремих умовах. Нижча ціна вакцини для Європи пов'язана з тим, що одному з розробників препарату - BioNTech - Євросоюз надав фінансову підтримку.

Reuters також повідомив, що ціна дози ще однієї, німецької вакцини CureVac, становитиме для ЄС 10 євро за перші 225 млн доз. Офіційна встановлена компанією ціна - 12 євро. Євросоюз уклав угоду на поставку 405 млн доз вакцини німецької компанії, поставки можуть початися вже в березні.

Як повідомляли, за уточненими даними Pfizer ефективність її вакцини становить 95%. До кінця цього року Pfizer і BioNTech планують виробити 50 млн доз препарату, у 2021 році - 1,3 млрд доз.