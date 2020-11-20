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Марина Порошенко передала 200 захисних костюмів та 100 противірусних окулярів у Київську міську клінічну лікарню № 12

"Вибори закінчилися, але ми продовжуємо допомагати".

Марина Порошенко передала 200 захисних костюмів та 100 противірусних окулярів у Київську міську клінічну лікарню № 12
Фото: eurosolidarity.org

Марина Порошенко передала 200 захисних костюмів та 100 противірусних окулярів у Київську міську клінічну лікарню № 12, де наразі госпіталізовані 284 пацієнта, з них 90 – киснево залежні, повідомляє пресслужба "Європейскої солідарності".

«Вибори закінчилися, але ми продовжуємо допомагати і захищати. Сьогодні у 12-ту лікарню ми привезли комплекти захисних костюмів і противірусних окулярів. Познайомилися з головним лікарем і лікарями, дізналися про їхні проблеми у зв’язку із лікуванням хворих на коронавірус. Ще на початку жовтня ця лікарня взагалі не була у жодних списках лікарень, які планується відкривати для боротьби з коронавірусом. Тому вони не були підготовлені, не були оснащенні всім необхідним для того, щоб надавати якісну допомогу хворим на коронавірус», – повідомила Марина Порошенко.

Вона закликала центральну владу негайно спрямувати кошти з ковідного фонду на боротьбу із хворобою.

«Жоден з благодійників, волонтерів не може вирішити всі проблеми держави. Ми вкотре звертаємося до центральної влади – негайно використати і спрямувати кошти з фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення не тільки лікарень засобами індивідуального захисту, а й навчальних закладів і незахищених верств населення», – наголосила Марина Порошенко.

Також вона закликала громадян дотримуватися відповідних заходів безпеки і побажала усім здоров’я: «Носіть маски, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистанції».

Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.

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