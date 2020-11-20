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Україна закупить вакцину від COVID-19 для 20 мільйонів населення, - Ляшко

Вартість такої закупівлі наразі невідома.

Україна закупить вакцину від COVID-19 для 20 мільйонів населення, - Ляшко
Фото: Минздрав/Facebook

Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COWAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він повідомив, що вартість такої закупівлі наразі невідома, оскільки виробники ще не оприлюднили ціни. В бюджеті на 2021 рік пропонується закласти на вакцину понад 2 млрд гривень, але МОЗ просить виділити більше.

"Жоден виробник не задекларував ціни. Ми сьогодні говоримо про те, що 20%, тобто 4 млн доз, це не для 5%, а для 10% населення отримає країна безоплатно. Далі ми будемо купувати вакцини для покриття 20 млн нашого населення", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

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