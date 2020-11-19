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Ляшко прогнозує "жахливі наслідки" пандемії COVID-19 для охорони здоров'я

"Давайте сьогодні гуртуватись і шукати вихід із ситуації".

Ляшко прогнозує "жахливі наслідки" пандемії COVID-19 для охорони здоров'я
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що наслідки пандемії COVID-19 для української системи охорони здоров’я будуть важкими.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Віддалені наслідки пандемії для системи охорони здоров’я будуть жахливі. Антибіотикорезитентність - наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні - втрата сьогоднішньої діагностики через перенавантаження системи охорони здоров’я", - сказав Ляшко.

За його словами, усі органи влади й чиновники повинні гуртуватися навколо проблеми розповсюдження коронавірусу.

"Коли кожен раз знімаєте маску в громадських будівлях, кожен раз, коли критикуєте карантин вихідного дня або інші обмежувальні заходи, будете згадувати свої слова потім, через рік-два. Наслідки будуть. Давайте сьогодні гуртуватись і шукати вихід із ситуації", - додав Ляшко.

Нагадаємо, фахівці Київської школи економіки вважають, що без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться. За поточного заповнення ліжкомісцями в країні критичне навантаження на систему охорони здоров’я можливе вже у грудні.

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