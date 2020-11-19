В Україні вперше виявили понад 13 тисяч хворих на ковід за добу

За минулу добу в Україні провели 40 585 тестувань методом ПЛР і виявили 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники. Госпіталізовано 1 531 особу.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу зафіксовано ще два ковідні рекорди: одужало 7 400 осіб, 257 пацієнтів з коронавірусом померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 583 510 осіб, одужало – 266 479, померли 10 369 людей.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 55 203 випадки;
- Вінницька область – 14 532 випадки;
- Волинська область – 20 150 випадків;
- Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
- Донецька область – 18 790 випадків;
- Житомирська область – 24 542 випадки;
- Закарпатська область – 20 463 випадки;
- Запорізька область – 21 481 випадок;
- Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
- Київська область – 27 347 випадків;
- Кіровоградська область – 3 931 випадок;
- Луганська область – 5 385 випадків;
- Львівська область – 39 229 випадків;
- Миколаївська область – 13 769 випадків;
- Одеська область – 35 440 випадків;
- Полтавська область – 16 935 випадків;
- Рівненська область – 26 442 випадки;
- Сумська область – 20 124 випадки;
- Тернопільська область – 24 552 випадки;
- Харківська область – 49 618 випадків;
- Херсонська область – 7 946 випадків;
- Хмельницька область – 24 485 випадків;
- Черкаська область – 15 759 випадків;
- Чернівецька область – 29 612 випадків;
- Чернігівська область – 12 656 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.