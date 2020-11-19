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В Україні вперше виявили понад 13 тисяч хворих на ковід за добу

За минулу добу зафіксовано ще два ковідні рекорди: одужало 7 400 осіб, 257 пацієнтів з коронавірусом померли.

За минулу добу в Україні провели 40 585 тестувань методом ПЛР і виявили 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники. Госпіталізовано 1 531 особу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу зафіксовано ще два ковідні рекорди: одужало 7 400 осіб, 257 пацієнтів з коронавірусом померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 583 510 осіб, одужало – 266 479, померли 10 369 людей.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 55 203 випадки;
  • Вінницька область – 14 532 випадки;
  • Волинська область – 20 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
  • Донецька область – 18 790 випадків;
  • Житомирська область – 24 542 випадки;
  • Закарпатська область – 20 463 випадки;
  • Запорізька область – 21 481 випадок;
  • Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
  • Київська область – 27 347 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 931 випадок;
  • Луганська область – 5 385 випадків;
  • Львівська область – 39 229 випадків;
  • Миколаївська область – 13 769 випадків;
  • Одеська область – 35 440 випадків;
  • Полтавська область – 16 935 випадків;
  • Рівненська область – 26 442 випадки;
  • Сумська область – 20 124 випадки;
  • Тернопільська область – 24 552 випадки;
  • Харківська область – 49 618 випадків;
  • Херсонська область – 7 946 випадків;
  • Хмельницька область – 24 485 випадків;
  • Черкаська область – 15 759 випадків;
  • Чернівецька область – 29 612 випадків;
  • Чернігівська область – 12 656 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

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