Pfizer уточнила ефективність своєї вакцини - 95%

Компанія готова звернутися до FDA з проханням про екстрене використання вакцини.

Американська компанія Pfizer готова звернутися до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням дозволити екстрене використання своєї вакцини від COVID-19.

Опублікований 18 листопада оновлений аналіз даних клінічних випробувань показав, що ефективність вакцини становить 95%, повідомляє npr.

Проміжний аналіз, дані якого були оприлюднені 9 листопада, свідчив про 90%-ву ефективність цієї вакцини.

У дослідженні третьої фази за участю понад 43 тис. добровольців половина отримала експериментальну вакцину, а половина - плацебо. Учасникам зробили два щеплення з інтервалом 21 день.

У пресрелізі з описом дослідження Pfizer і її партнер BioNTech повідомили, що серед учасників було 170 випадків COVID-19: 162 випадки у людей, які отримали плацебо, порівняно з 8-ма випадками у добровольців, котрі отримали вакцину. Під час дослідження було зареєстровано 10 випадків важкої форми COVID-19: дев’ять із них у групі плацебо, а один - у групі вакцинованих.

Щоб оцінити безпечність вакцини, FDA повідомило компаніям, що йому потрібні дані про наступне двомісячне спостереження принаймні для половини людей, що брали участь у випробуванні третьої фази. Pfizer заявила, що досягнула межі FDA.

Найчастішим і найвідчутнішим побічним ефектом застосування досліджуваної вакцини була втомлюваність у 3,8% добровольців після другої дози вакцини. Компанія повідомила, що серйозніших проблем не спостерігалося.

У заяві компаній Pfizer і BioNTech сказано, що вони планують подати у FDA прохання на використання вакцини у надзвичайних ситуаціях "упродовж кількох днів". Очікується, що процес перевірки займе кілька тижнів.

Компанії очікують, що до кінця 2020 року зможуть виробити до 50 млн доз вакцини, що досить для 25 млн людей. Наступного року виробництво зросте до 1,3 млрд доз, і цього буде достатньо для 650 млн осіб.

Раніше американська фармкомпанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду.

ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року.