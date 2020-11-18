У Києві за минулу добу виявили 1213 випадків коронавірусу

Минулої доби в Києві зафіксували 1213 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 53 855. Захворіли:
- 673 жінки віком від 18 до 94 років
- 451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв
- 51 дівчинка від 25 днів до 17 років та 38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 39 медиків", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 94 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Минулої доби від коронавірусу померли 23 людини. Усього COVID-19 забрав життя 1013 киян.
Одужали минулої доби 430 людей. Усього коронавірус подолали 19 556 мешканців Києва.
"Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хворий. Місто підготувало понад 4 500 ліжок для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок у столиці – майже 52%", - додав Кличко.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 1 668 осіб, 256 пацієнтів померли.
Раніше у МОЗ повідомили, що Сполучені Штати допоможуть Україні посилити комунікацію з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу для пришвидшення підписання контрактів на отримання препарату.
ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.