Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві виявили ще 1143 випадки коронавірусу

Померли 14 людей, одужали 359.

У Києві виявили ще 1143 випадки коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Києві минулої доби виявили 1143 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642. Захворіли:

  • 636 жінок віком від 18 до 88 років
  • 422 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв
  • 43 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчики від 21 дня до 17 років. 

Захворіли також 45 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 14 киян. Усього COVID-19 забрав життя 990 мешканців столиці.

Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 37 770 тестувань методом ПЛР і виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей і 565 медпрацівників.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зниження рівня добової захворюваності на коронавірус у діапазоні від 15% до 20% можна очікувати за два тижні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також