У Києві виявили ще 1143 випадки коронавірусу

У Києві минулої доби виявили 1143 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642. Захворіли:

636 жінок віком від 18 до 88 років

422 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв

43 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчики від 21 дня до 17 років.

Захворіли також 45 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 14 киян. Усього COVID-19 забрав життя 990 мешканців столиці.

Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 37 770 тестувань методом ПЛР і виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей і 565 медпрацівників.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зниження рівня добової захворюваності на коронавірус у діапазоні від 15% до 20% можна очікувати за два тижні.