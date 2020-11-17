В Україні підтвердили майже 12 тис. випадків ковіду за добу

За минулу добу в Україні провели 37 770 тестувань методом ПЛР і виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу одужало 6 786 пацієнтів, госпіталізовано 1 610 осіб, зафіксовано 159 пов’язаних із коронавірусом летальних випадків.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 557 657 осіб, одужало 250 983 пацієнти, 9 856 хворі на ковід померли.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 52 642 випадки;
- Вінницька область – 14 103 випадки;
- Волинська область – 19 297 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
- Донецька область – 17 713 випадків;
- Житомирська область – 23 447 випадків;
- Закарпатська область – 19 826 випадків;
- Запорізька область – 20 025 випадків;
- Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
- Київська область – 25 787 випадків;
- Кіровоградська область – 3 753 випадки;
- Луганська область – 5 215 випадків;
- Львівська область – 37 970 випадків;
- Миколаївська область – 12 998 випадків;
- Одеська область – 34 176 випадків;
- Полтавська область – 15 884 випадки;
- Рівненська область – 25 596 випадків;
- Сумська область – 18 903 випадки;
- Тернопільська область – 23 938 випадків;
- Харківська область – 48 586 випадків;
- Херсонська область – 7 357 випадків;
- Хмельницька область – 23 547 випадків;
- Черкаська область – 14 233 випадки;
- Чернівецька область – 28 692 випадки;
- Чернігівська область – 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зниження рівня щодобової захворюваності на коронавірус в діапазоні від 15% до 20% можна очікувати за два тижні.