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В Україні підтвердили майже 12 тис. випадків ковіду за добу

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві.

За минулу добу в Україні провели 37 770 тестувань методом ПЛР і виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу одужало 6 786 пацієнтів, госпіталізовано 1 610 осіб, зафіксовано 159 пов’язаних із коронавірусом летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 557 657 осіб, одужало 250 983 пацієнти, 9 856 хворі на ковід померли.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 52 642 випадки;
  • Вінницька область – 14 103 випадки;
  • Волинська область – 19 297 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
  • Донецька область – 17 713 випадків;
  • Житомирська область – 23 447 випадків;
  • Закарпатська область – 19 826 випадків;
  • Запорізька область – 20 025 випадків;
  • Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
  • Київська область – 25 787 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 753 випадки;
  • Луганська область – 5 215 випадків;
  • Львівська область – 37 970 випадків;
  • Миколаївська область – 12 998 випадків;
  • Одеська область – 34 176 випадків;
  • Полтавська область – 15 884 випадки;
  • Рівненська область – 25 596 випадків;
  • Сумська область – 18 903 випадки;
  • Тернопільська область – 23 938 випадків;
  • Харківська область – 48 586 випадків;
  • Херсонська область – 7 357 випадків;
  • Хмельницька область – 23 547 випадків;
  • Черкаська область – 14 233 випадки;
  • Чернівецька область – 28 692 випадки;
  • Чернігівська область – 12 120 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зниження рівня щодобової захворюваності на коронавірус в діапазоні від 15% до 20% можна очікувати за два тижні.

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