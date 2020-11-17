В Україні підтвердили майже 12 тис. випадків ковіду за добу

За минулу добу в Україні провели 37 770 тестувань методом ПЛР і виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу одужало 6 786 пацієнтів, госпіталізовано 1 610 осіб, зафіксовано 159 пов’язаних із коронавірусом летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 557 657 осіб, одужало 250 983 пацієнти, 9 856 хворі на ковід померли.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 52 642 випадки;

Вінницька область – 14 103 випадки;

Волинська область – 19 297 випадків;

Дніпропетровська область – 22 877 випадків;

Донецька область – 17 713 випадків;

Житомирська область – 23 447 випадків;

Закарпатська область – 19 826 випадків;

Запорізька область – 20 025 випадків;

Івано-Франківська область – 28 972 випадки;

Київська область – 25 787 випадків;

Кіровоградська область – 3 753 випадки;

Луганська область – 5 215 випадків;

Львівська область – 37 970 випадків;

Миколаївська область – 12 998 випадків;

Одеська область – 34 176 випадків;

Полтавська область – 15 884 випадки;

Рівненська область – 25 596 випадків;

Сумська область – 18 903 випадки;

Тернопільська область – 23 938 випадків;

Харківська область – 48 586 випадків;

Херсонська область – 7 357 випадків;

Хмельницька область – 23 547 випадків;

Черкаська область – 14 233 випадки;

Чернівецька область – 28 692 випадки;

Чернігівська область – 12 120 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зниження рівня щодобової захворюваності на коронавірус в діапазоні від 15% до 20% можна очікувати за два тижні.