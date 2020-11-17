Порошенко представив план подолання коронавірусної кризи із перепідготовкою лікарів і масовим тестуванням

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко запропонував план порятунку України від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Зокрема, Порошенко вимагає спрямувати всі кошти коронавірусного фонду на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців, пише пресслужба "ЄС".

«Лише вдумайтеся: з понад тридцяти дев’яти мільярдів, вже спущених з Фонду, більше 20 мільярдів пішли на «Велике крадівництво» на дорогах. Ми подали законопроект, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. На безкоштовне тотальне тестування, як це робиться в Словаччині і Австрії, на безкоштовні ліки згідно медичних протоколів лікування цієї хвороби і на безкоштовні маски для тих, кому вони не по кишені. А 20 мільярдів вже витрачених не за призначенням мають бути повернуті туди звідки їх вилучили весною – місцевому самоврядуванню, як цільова субвенція виключно для протидії ковіду», – зазначив Порошенко.

На його думку, слід також гарантувати страхування медиків на випадок захворювання коронавірусною хворобою, а не лише у разі смерті від неї. А також виплатити кошти 238 сім’ям медиків, які віддали свої життя у боротьбі з ковідом.

Він також закликав забезпечити у повному обсязі обіцяні 300-відсоткові доплати медпрацівникам. «Доплата означає, що в рази множиться уся ставка медика, задіяного у боротьбі з ковідом. Якщо вона 8000 гривень, то отримати він має 24000, а не дві-три тисячі доплати, як зараз. Бо своїм життям медики ризикують протягом усієї зміни», – наголошує Порошенко.

Він також відзначив важливість забезпечення перепідготовки лікарів, щоб не допустити критичної нестачі медичних кадрів при подальшому зростанні числа хворих. Необхідність відкриття для загального доступу відомчих лікарень МВС, СБУ, «Укрзалізниці», «Феофанії». Забезпечення доступу кожного ліжка до кисню та проведення безкоштовного тотального тестування.

«Всі запропоновані нами рішення мають бути ухвалені негайно, цього тижня, завтра у Верховній Раді», – закликав Порошенко.