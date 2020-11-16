Бюджет-2021 до 1 грудня ухвалити не вдасться, - Гетманцев

Парламент тільки на початку грудня отримає проєкт держбюджету від Кабінету Міністрів.

Верховна Рада, вочевидь, не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у встановлений Бюджетним кодексом термін.

Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"Ми, вочевидь, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, що не дотримуємося цього строку... До 1 грудня ми повинні в цілому прийняти (державний бюджет на наступний рік, - ред.). На жаль, ми не зможемо цього зробити, вочевидь, цього року", - зазначив Гетманцев.

За його словами, парламент тільки на початку грудня отримає проєкт держбюджету від Кабінету Міністрів.

Як повідомляли раніше, Рада через коронавірус скорочує пленарний тиждень до одного дня.

Нагадаємо, що Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду.

2 листопада стало відомо, що розгляд бюджету знову перенесли - на 5 листопада.

5 листопада Рада проголосувала за проєкт держбюджету на 2021 рік у першому читанні.

До проєкту Державного бюджету на 2021 рік депутати запропонували 2451 поправку. З 12 по 15 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету повинен був визначити, які з правок будуть враховані. Серед тих, які були підтримані комітетом, – збільшення видатків на медицину. Комітет доручив уряду знайти додаткові 102 мільярди гривень на програму медичних гарантій і ще 7,7 мільярда гривень на ліки. Напередодні через заплановані видатки під парламентом протестували пацієнти. Вони назвали проєкт "бюджетом смерті" та підкреслювали, що на наступний рік не закладено фінансування лікування низки важких захворювань

16 жовтня Бюджетний комітет Ради не зміг зібратися для розгляду проєкту бюджету. З'явилися тільки 11 з 18 членів комітету, тобто кворум не зібрався. Зрив засідання офіційно пояснили технічними причинами.

Проєкт бюджету уряд презентував парламенту 18 вересня. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну і стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним і відповідає загальносвітовим тенденціям.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.