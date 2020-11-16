Рада через коронавірус скорочує пленарний тиждень до одного дня

Верховна Рада скорочує пленарний тиждень до одного дня через захворювання депутатів на коронавірус.

Про це заявила на погоджувальній раді віцеспікерка Ради Олена Кондратюк.

Вона також зазначила, що наразі 27 депутатів хворіють на CОVID-19.

"Всього у нас перехворіло більше 90 депутатів. Зараз хворіють 24 працівники апарату Верховної Ради, які реально працюють, приймають рішення. Тому ми порадилися з керівництвом фракцій і груп... Ми розуміємо, що завтра ми маємо пропрацювати повний сесійний день. Я вношу пропозицію, щоб середа, четвер і п'ятниця були днями роботи в комітетах", - сказала Кондратюк.

Нагадаємо, у двох із трьох керівників Ради діагностували коронавірус - у спікера парламенту Дмитра Разумкова та у віцеспікера Руслана Стефанчука. Раніше також повідомляли, що кожен шостий нардеп перехворів або хворіє на ковід.

12 листопада віцеспікерка Кондратюк заявила про готовність вести засідання парламенту.