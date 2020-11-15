Колихаєв оголосив про перемогу на виборах мера Херсона

За даними екзит-полу, за нього проголосували 67,03% виборців.

Народний депутат від групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв перемагає на виборах міського голови Херсона.

Такі результати екзит-полу Колихаєв опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За даними екзит-полу, за Колихаєва проголосували 67,03% виборців. Його суперник, тричі колишній міський голова Володимир Сальдо, набирає 32,97%.

Останній у 2012 році був обраний до Верховної Ради від Партії регіонів, активно підтримував Віктора Януковича та голосував за диктаторські закони 16 січня 2014.

Колихаєв, попри належність до "За майбутнє", балотувався від регіональної партії "Нам тут жити".

Зазначається, що соціологічне дослідження проводилось на виходах з виборчих дільниць ГО "НТЖ", яка пов'язана з партією "Нам тут жити". Таким чином проведение екзит-пол є внутрішнім дослідженням партії.

Заявлена похибка опитування - 3%. Загальна кількість опитаних 9782 особи.

Нагадаємо, що у неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.