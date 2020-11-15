Голосування відбувається без конфліктів, зафіксовано майже 60 порушень виборчого законодавства

Cпостерігачі не фіксують явних і повторюваних зловживань, що можуть негативно вплинути на результати волевиявлення громадян.

Станом на 12:00 спостерігачі громадянської мережі “ОПОРА” повідомили про виявлення близько 60 інцидентів порушення виборчого законодавства.

В “ОПОРІ” зазначили, що в перші години повторного голосування виборчий процес характеризується низькою активністю виборців, однак відбувається “з дотриманням законних процедур та в безконфліктній атмосфері”.

Cпостерігачі не фіксують явних і повторюваних зловживань, що можуть негативно вплинути на результати волевиявлення громадян. Дії, які мають ознаки суттєвих процедурних порушень, мали місце на 0,76% виборчих дільниць.

Фото: сайт ОПОРИ

Незначні проблеми з організацією виборчого процесу були виявлені на 14,5% дільниць в межах усіх регіонів. Станом на 12:00 не було зафіксовано жодної спроби незаконного вкидання виборчих бюлетенів в скриньку для голосування.

“Це позитивний сигнал на цьому етапі, адже наявність такого серйозного типу порушень пізніше може стати підставою для визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, що в умовах низької явки може мати суттєвий вплив на результати виборів”, – йдеться у повідомленні.

Найбільш частим процедурним порушенням, за оцінками спостерігачів, є спроби розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня або його заповнення не в кабінці для голосування – на 2,29% виборчих дільниць були встановлені такі факти. Спроби фотографування виборцями бюлетенів мали місце на 1,53% виборчих дільниць.

Хоча перебіг голосування значно спростився порівняно з попередній туром (з огляду на меншу кількість одночасних виборів і бюлетенів), а частина членів мають додатковий досвід, отриманий в першому турі голосування, все ж спостерігаються деякі проблеми, пов’язані з видачею бюлетенів виборцям. За даними спостерігачів, на 6,11% виборчих дільниць буди поодинокі випадки видачі бюлетенів з порушеннями, зокрема без пред’явлення належних документів (наприклад, на підставі закордонного паспорта).

Нагадаємо, явка виборців 15 листопада о 12:00 на другому турі місцевих виборів склала 8,6%. Під час голосування 25 жовтня на цей час явка становила 13,5%.

У неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.