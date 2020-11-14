Стефанчук: законопроєкт про референдум ніхто провалювати не збирається, його розгляд можуть перенести

"Якщо буде видно, що не буде голосів, то його перенесуть на наступний пленарний тиждень".

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум наступної п'ятниці. Однак, якщо для цього не буде

Про це розповів у ексклюзивному коментарі LB.ua заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

"Законопроєкт про всеукраїнський референдум стоїть поки що на п'ятницю. Але, якщо буде видно, що не буде голосів, то його перенесуть на наступний пленарний тиждень. Тому ніхто його провалювати не збирається. Дуже вже багато в нього було вкладено душі та часу", - сказав Стефанчук.

Заступник спікера Ради пояснив, що коли планувалося ставити документ на розгляд, у нього ще не було результатів тесту на коронавірус.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Рада отримала висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум. Спікер парламенту Дмитро Разумков раніше допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріоритетним. У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні.

Сьогодні президент Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення, у якому Стефанчук зазначив, що парламент планує розглянути законопроєкт про референдум наступного тижня.

Наразі у двох із трьох керівників Ради діагностували коронавірус - у спікера парламенту Дмитро Разумкова, та у самого Стефанчука. Також повідомлялося, що кожен шостий нардеп перехворів або хворіє на ковід, тому необхідну для голосування кількість голосів можуть не набрати.

12 листопада віцеспікерка Ради Олена Кондратюк заявила про готовність вести засідання парламенту.