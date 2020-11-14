Помер актор Армен Джигарханян
Помер актор Армен Джигарханян
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
У Монреалі пройшла поліцейська операція біля будівлі Ubisoft (оновлено)
У Монреалі пройшла поліцейська операція біля будівлі Ubisoft (оновлено)
Лукашенко пригрозив Україні санкціями
Лукашенко пригрозив Україні санкціями
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
ГоловнаПолітика

Стефанчук: законопроєкт про референдум ніхто провалювати не збирається, його розгляд можуть перенести

"Якщо буде видно, що не буде голосів, то його перенесуть на наступний пленарний тиждень".

Стефанчук: законопроєкт про референдум ніхто провалювати не збирається, його розгляд можуть перенести
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум наступної п'ятниці. Однак, якщо для цього не буде

Про це розповів у ексклюзивному коментарі LB.ua заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

"Законопроєкт про всеукраїнський референдум стоїть поки що на п'ятницю. Але, якщо буде видно, що не буде голосів, то його перенесуть на наступний пленарний тиждень. Тому ніхто його провалювати не збирається. Дуже вже багато в нього було вкладено душі та часу", - сказав Стефанчук.

Заступник спікера Ради пояснив, що коли планувалося ставити документ на розгляд, у нього ще не було результатів тесту на коронавірус.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Рада отримала висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум. Спікер парламенту Дмитро Разумков раніше допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріоритетним. У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні.

Сьогодні президент Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення, у якому Стефанчук зазначив, що парламент планує розглянути законопроєкт про референдум наступного тижня.

Наразі у двох із трьох керівників Ради діагностували коронавірус - у спікера парламенту Дмитро Разумкова, та у самого Стефанчука. Також повідомлялося, що кожен шостий нардеп перехворів або хворіє на ковід, тому необхідну для голосування кількість голосів можуть не набрати.

12 листопада віцеспікерка Ради Олена Кондратюк заявила про готовність вести засідання парламенту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також