Президент Володимир Зеленський, який знаходиться у лікарні "Феофанія" з коронавіруом, написав нове відеозвернення. Він розповів, що почувається добре, і в тому числі, цьому сприяє "сміх та гарний настрій".

Відео опубліковане у соцмережах Офісу президента.

"Хочу подякувати своїм постійним опонентам, які поширювали фейки про те, що лікування президента вартує мільйони гривень на день. Дякую, що даєте змогу посміятися, піднімаєте настрій і таким чином піклуєтесь про моє здороов'я. Звісно, все це - маячня, я знаходжусь у лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що головною темою минулого тижня стало запровадження карантину "вихідного дня", і з цього приводу є багато дискусій.

"Це можна підтримувати, або не підтримувати. Але не можна не розуміти, чому таке рішення було прийняте. У нас щодня нові рекорди - бульше 12 тис. нових захворілих на день. Треба збити динамику... Але не можна доводити до ситуації, коли нашим лікарям доведеться обирати, кого лікувати", - наголосив Зелленський.

Президент навів приклад, що країни Європи вводять повні локдауни, і на його думку, це "ще гірше для бізнесу, ніж карантин вихідного дня". Тому він проводить наради з урядом і ставить завдання підтримати бізнес. Зеленський розкритикував мерів міст, які не погоджуються вводити локдаун на вихідні і вважає, що у них "продовжується другий тур місцевих виборів". Президент закликав українців "не бути ковід-атеїстами".

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 листопада почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються. У Дніпрі також не буде карантину вихідного дня, бо "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду".

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою".

Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Водночас петиція про відміну “карантину вихідного дня” набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.