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Мер Черкас назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою"

У місті вже двічі відмовлялися посилювати карантин: у травні і жовтні.

Мер Черкас назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою"
Фото: Lb.ua

Міський голова Анатолій Бондаренко вважає карантин вихідного дня недоречним для таких невеликих міст, як Черкаси.

Про це інформує пресслужба Черкаської міської ради.

"У вихідні наші люди здебільшого відпочивають на свіжому повітрі, в парках, за містом. Крім того, на мою думку, у великих супермаркетах існує набагато більший ризик заразитися, ніж у маленьких магазинчиках, які дотримуються необхідних санітарних норм. Тому такі заходи не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити дрібний бізнес. Тож наголошую: запровадження карантину вихідного дня – це велика помилка", - зазначив Анатолій Бондаренко.

Він наголосив, що готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, коли місто отримуватиме підтримку від держави. Ситуація, коли на 35% піднімається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу, призведе до мільйонних втрат міського бюджету і місто може просто зупинитися, вважає мер.

"Хочу нагадати, що коли навесні розпочався карантин, з міського бюджету ми виділили 104 млн грн на боротьбу з COVID. Наші медзаклади закупили усе, що було необхідно, натомість від держави Черкаси не отримали тоді жодної фінансової підтримки. Лише нещодавно держава спрямувала Черкасам 1 млн 700 тис грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19", - додав Бондаренко.

Нагадаємо, у жовтні Черкаси відмовилися посилювати карантин попри помаранчеву зону. Через пом'якшення карантину в місті у травні було відкрито кримінальне провадження.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що мер Черкас плутає слова "децентралізація" й "автономія".

10 листопада Анатолій Бондаренко отримав позитивний ПЛР-тест на ковід.

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