Мінекономіки анонсувало розширення підтримки бізнесу в умовах карантину

Йдеться про учасників програм "Доступні кредити 5-7-9" та "Часткове безробіття".

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розглядає можливість розширення підтримки бізнесу і частково безробітних в умовах впровадження карантину вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічей голови міністерства Ігоря Петрашка з представниками ресторанного бізнесу, кіноіндустрії, торгово-розважального бізнесу, закладів культури.

"Існуючі програми підтримки, зокрема "Доступні кредити 5-7-9", "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу. Крім того, напрацьовуються нові формати підтримки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у рамках програми "5-7-9" міністерство розглядає підвищення максимально допустимого для участі у програмі рівня річного доходу підприємств, можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року.

Крім того, розглядається можливість покриття державою 80% кредиту, а також послаблення умов щодо фонду оплати праці та чисельності персоналу.

Також продовжуватиметься підтримка за програмою "Часткове безробіття". Зокрема, до існуючого бюджету цієї програми додатково буде виділено 80 млн грн.

"Головна мета - допомогти бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця", - пояснили у пресслужбі.

Ще одним варіантом підтримки бізнесу, який розглядає Мінекономіки, є отримання бізнесом грантів, при цьому підприємці висловили побажання підняти існуючі ліміти фінансової підтримки.

Зазначається, що для подальшого діалогу, обговорення усіх питань і напрацювань збалансованих рішень за дорученням прем'єра найближчим часом буде створена Міжвідомча робоча група, до якої увійдуть представники Мінекономіки, Мінфіну, профільного комітету та бізнесу.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв бізнесу підтримку в умовах карантину. За його словами, для підтримки бізнесу уряд готовий відновити та розширити наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.

Також уряд разом із Торгово-промисловою палатою зараз опрацьовує механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.