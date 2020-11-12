Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Вітренко: "Нафтогаз" отримав 19 мільярдів гривень збитку за 9 місяців

Колишній топменеджер НАК закликав уряд оприлюднити офіційну звітність.

Вітренко: "Нафтогаз" отримав 19 мільярдів гривень збитку за 9 місяців
Фото: Радио Свобода

За 9 місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 18,7 мільярда гривень збитку, тоді як за аналогічний період минулого року компанія мала 19,9 млрд гривень прибутку.

Про це написав колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Про такі дані зі звітності "Нафтогазу" як окремої юридичної особи мене неофіційно повідомили мої джерела. Тепер хочеться почути офіційну інформацію від "Нафтогазу" та від уряду. Також хотілось би побачити і консолідовану звітність групи "Нафтогазу", - написав він у фейсбуці.

"Пояснюючи збитки за перше півріччя, керівництво НАК ставило у приклад Shell, у якого теж за цей період був збиток. Мовляв, ці збитки - не наслідок неефективного менеджменту, а наслідок зниження цін на газ і нафту, від якого страждають всі нафтогазові компанії", - додав він, уточнивши, що за 9 місяців прибуток Shell складав $489 млн.

Вітренко наголосив, що НАК досі не опублікував і не прокоментував свою фінансову звітність за 9 місяців.

"Це чергове підтвердження того, що "Нафтогаз" декларує прозорість, а на практиці ми бачимо протилежні речі. А Наглядова рада традиційно закриває на це очі", - зазначив він, наголосивши, що ціна на газ на оптовому ринку України вища, ніж у Європі.

Нагадаємо, "Нафтогаз" у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%. У вересні "Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% за річним. У "Нафтогазі" зростання цін пояснюють підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

Раніше ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також