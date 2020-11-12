Вітренко: "Нафтогаз" отримав 19 мільярдів гривень збитку за 9 місяців

За 9 місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 18,7 мільярда гривень збитку, тоді як за аналогічний період минулого року компанія мала 19,9 млрд гривень прибутку.

Про це написав колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Про такі дані зі звітності "Нафтогазу" як окремої юридичної особи мене неофіційно повідомили мої джерела. Тепер хочеться почути офіційну інформацію від "Нафтогазу" та від уряду. Також хотілось би побачити і консолідовану звітність групи "Нафтогазу", - написав він у фейсбуці.

"Пояснюючи збитки за перше півріччя, керівництво НАК ставило у приклад Shell, у якого теж за цей період був збиток. Мовляв, ці збитки - не наслідок неефективного менеджменту, а наслідок зниження цін на газ і нафту, від якого страждають всі нафтогазові компанії", - додав він, уточнивши, що за 9 місяців прибуток Shell складав $489 млн.

Вітренко наголосив, що НАК досі не опублікував і не прокоментував свою фінансову звітність за 9 місяців.

"Це чергове підтвердження того, що "Нафтогаз" декларує прозорість, а на практиці ми бачимо протилежні речі. А Наглядова рада традиційно закриває на це очі", - зазначив він, наголосивши, що ціна на газ на оптовому ринку України вища, ніж у Європі.

Нагадаємо, "Нафтогаз" у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%. У вересні "Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% за річним. У "Нафтогазі" зростання цін пояснюють підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

Раніше ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків.