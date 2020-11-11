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Верховний Суд повернув ПриватБанку право вимоги до Коломойського на 7,5 млрд грн

Раніше Верховний Суд не став застосовувати "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку.

Верховний Суд повернув ПриватБанку право вимоги до Коломойського на 7,5 млрд грн
Фото: стопкадр видео

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та скасував постанову, яка не визнавала кредиторських вимог банку до боржників на загальну суму 7,5 млрд грн.

Про це з посиланням на матеріали справи повідомляє Finbalance.

"16.10.2020 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та скасував постанову Північного апеляційного госпсуду від 04.11.2019 (у справі №910/12787/17), якою було задоволено позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до ПриватБанку, ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" та визнано недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між ПриватБанком та іншими відповідачами в 2006-2016 рр.", - йдеться в повідомленні.

Верховний Суд залишив чинним рішення Госпсуду м. Києва від 24.10.2018, яким ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" було відмовлено в задоволенні вказаного позову.

Таким чином, Верховний Суд повернув ПриватБанку права кредитної вимоги на суму майже 7,5 млрд грн.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Раніше Верховний Суд не став застосовувати "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку.

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