​Верховний Суд не став застосовувати "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку

Верховний Суд 27 жовтня відмовився задовольнити касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету міністрів і залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду, якою на вимогу ТОВ "Ревантіс" булло скасовано постанову про закриття провадження у справі.

Про це повідомляє Finbalance.

В рамках цієї справи ТОВ "Реватіс" подавало позов до ПриватБанку і Міністерства фінансів про визнання недійсною процедури bail-in (примусову конвертацію вкладів компанії) в ході націоналізації ПриватБанку у грудні 2016 року.

У червні 2020 року Господарський суд Києва закрив провадження проти Приватбанку та Мінфіну щодо визнання недійсною примусової конвертації вкладів фірми в акції банку (процедура bail-in) в ході націоналізації банку. Тоді "антиколомойський" закон застосували вперше.

28 липня Північний апеляційний госпсуд скасував це рішення за вимогою ТОВ "Реватіс". Приватбанк та Кабмін подали касаційну скаргу до Верховного суду, яку той відхилив у жовтні.

Крім того, 7 жовтня Верховний Суд також відмовився задовольнити касаційні скарги ПриватБанку і Кабміну й залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 21 липня (у справі №910/17541/19), якою на вимогу ТОВ "КС Групп" було скасовано ухвалу госпсуду Києва від 12 червня про закриття (за клопотанням Приватбанку на підставі "антиколомойського" закону) провадження в цій справі. В її рамках ТОВ "КС Групп" теж оскаржує процедуру bail-in, проведену під час націоналізації ПриватБанку.

В обох випадках Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду, що суд першої інстанції на стадії підготовчого провадження дійшов передчасного висновку про невірно обраний позивачами спосіб захисту, оскільки вирішення цього питання можливе лише на стадії розгляду спору по суті.

Нагадаємо, "антиколомойський" закон про поліпшення механізмів регулювання банківської діяльності зводиться до того, що власники збанкрутілого банку, у тому числі колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський, не зможуть скасувати або призупинити його ліквідацію через суди, повернути банк собі або відновити його роботу. Цей законопроєкт був ключовою умовою для нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Вперше цей закон застосували у червні - тоді Господарський суд Києва закрив провадження у двох справах, ініційованих компаніями ТОВ "Реватіс" та ТОВ "КС Групп".