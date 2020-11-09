Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Джо Байден – 46-й президент США
Джо Байден – 46-й президент США
Трамп відреагував на перемогу Байдена
Трамп відреагував на перемогу Байдена
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
Вірменія спростувала заяву Азербайджану про взяття Шуші
Вірменія спростувала заяву Азербайджану про взяття Шуші
У Мінську триває акція протесту, затримано майже 400 осіб
У Мінську триває акція протесту, затримано майже 400 осіб
Україна Балкан
Україна Балкан
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
ГоловнаЕкономікаДержава

​Верховний Суд не став застосовувати "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку

В обох випадках Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду.

​Верховний Суд не став застосовувати "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку
Фото: Макс Требухов

Верховний Суд  27 жовтня відмовився задовольнити касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету міністрів і залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду, якою на вимогу ТОВ "Ревантіс" булло скасовано постанову про закриття провадження у справі.

Про це повідомляє Finbalance.

В рамках цієї справи ТОВ "Реватіс" подавало позов до ПриватБанку і Міністерства фінансів про визнання недійсною процедури bail-in (примусову конвертацію вкладів компанії) в ході націоналізації ПриватБанку у грудні 2016 року.

У червні 2020 року Господарський суд Києва закрив провадження проти Приватбанку та Мінфіну щодо визнання недійсною примусової конвертації вкладів фірми в акції банку (процедура bail-in) в ході націоналізації банку. Тоді "антиколомойський" закон застосували вперше.

28 липня Північний апеляційний госпсуд скасував це рішення за вимогою ТОВ "Реватіс". Приватбанк та Кабмін подали касаційну скаргу до Верховного суду, яку той відхилив у жовтні.

Крім того, 7 жовтня Верховний Суд також відмовився задовольнити касаційні скарги ПриватБанку і Кабміну й залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 21 липня (у справі №910/17541/19), якою на вимогу ТОВ "КС Групп" було скасовано ухвалу госпсуду  Києва від 12 червня про закриття (за клопотанням Приватбанку на підставі "антиколомойського" закону) провадження в цій справі. В її рамках ТОВ "КС Групп" теж оскаржує процедуру bail-in, проведену під час націоналізації ПриватБанку.

В обох випадках Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду,  що суд першої інстанції на стадії підготовчого провадження дійшов передчасного висновку про невірно обраний позивачами спосіб захисту, оскільки вирішення цього питання можливе лише на стадії розгляду спору по суті.

Нагадаємо, "антиколомойський" закон про поліпшення механізмів регулювання банківської діяльності зводиться до того, що власники збанкрутілого банку, у тому числі колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський, не зможуть скасувати або призупинити його ліквідацію через суди, повернути банк собі або відновити його роботу. Цей законопроєкт був ключовою умовою для нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Вперше цей закон застосували у червні - тоді Господарський суд  Києва закрив провадження у двох справах, ініційованих компаніями ТОВ "Реватіс" та ТОВ "КС Групп".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також