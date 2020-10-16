Апеляційний суд після річної перерви повернеться до розгляду націоналізації ПриватБанку

Шостий апеляційний адміністративний суд наприкінці листопада поновить розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку.

Про це повідомляється в розкладі судових засідань. Відповідне засідання призначено на 26 листопада.

Позивачем є Ігор Коломойський, відповідачем - НБУ, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінет міністрів.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету Міністрів про незаконність націоналізації ПриватБанку. Суд визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПриватБанку, і визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку. Рішення не набуло чинності, оскільки було оскаржене в апеляційній інстанції.

19 грудня 2019 року Шостий апеляційний суд за клопотанням ПриватБанку призупинив розгляд скарги до рішення Великої палати Верховного Суду щодо позову родини Суркісів про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами. 15 червня 2020 року Верховний Суд завершив розгляд цього питання і ухвалив рішення на користь держави.

ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.