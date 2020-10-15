Промисловці допускають зупинку низки заводів через підвищення тарифів на електроенергію

"Держава не знає, як платити за "зеленими" тарифами. Чому це перекладають на плечі промисловості?"

Підвищення будь-яких тарифів на електричну енергію в Україні призведе до зупинки підприємств хімічної промисловості, які випускають мінеральні добрива, що становить загрозу продовольчій безпеці країни, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

"Ми категорично проти підвищення тарифів на електроенергію в будь-якому варіанті, чи то генерація, чи передача або розподіл електроенергії. Це призведе до зупинки основних потужностей хімзаводів, які випускають мінеральні добрива. А це, у свою чергу, спричинить за собою дефіцит добрив, неврожай та інше, аж до появи загрози продовольчій безпеці України", - наголосив він.

За його словами, наразі середня рентабельність хімпідприємств становить 1,3%.

"Підприємства балансують на межі збитковості і можуть зупинитися в будь-який момент. Якщо це станеться, то кому буде потрібна ця дорога електроенергія?" - зазначив Голубов.

При цьому він вважає, що постійне зростання тарифів на електроенергію пов'язане із завищеними цінами на "зелену" електроенергію СЕС і ВЕС.

"Держава не знає, як платити за цими "зеленими" тарифами. Чому це перекладають на плечі промисловості, яка і так ледь тягне жалюгідне існування? Будь-яке підвищення тарифів згубно позначається на всій промисловості", - констатував президент Союзу хіміків України.

Раніше "Укрзалізниця" та об'єднання підприємств "Укрметалургпром" виступили проти підвищення тарифів на передачу електроенергії. Найбільші феросплавні заводи України ініціювали введення мораторію на підвищення тарифів на передачу електроенергії.

НКРЕКП 7 жовтня схвалила проект постанови про підвищення на 30% на грудень 2020 року тарифу НЕК "Укренерго" - до 312,76 грн/МВт-год.