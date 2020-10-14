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МВФ: коронакриза може коштувати світовій економіці $28 трильйонів

 В МВФ прогнозують найгіршу глобальну рецесію після Великої депресії.

МВФ: коронакриза може коштувати світовій економіці $28 трильйонів
Фото: EPA/UPG

За прогнозами МВФ, збитки світової економіки через пандемію коронавірусу можуть становити 28 трлн доларів упродовж наступних п'яти років.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на директора-розпорядника МВФ Крісталіну Георгієву.

"Упродовж наступних п'яти років криза може коштувати, за наявними оцінками, близько $28 трильйонів втрат для ВВП", - сказала Георгієва.

За її словами, за дев'ять місяців глобальна криза забрала життя більше мільйона людей та розвернула глобальну економіку у зворотному напрямі. Різко зросли показники безробіття, бідності та суттєво підвищився ризик для економік країн з низьким доходом.

"За останні пару місяців картина стала менш похмурою, але ми все ще прогнозуємо найгіршу глобальну рецесію після Великої депресії. Ми очікуємо падіння показників економічного зростання до "мінус" 4,4% цього року", - зауважила глава МВФ.

Георгієва також відзначила і позитивні зміни.

"Ми бачимо безпрецедентні зусилля щодо розробки вакцини та ліків, ми бачимо надзвичайні та скоординовані фіскально-грошові заходи, які створюють тверду основу для світової економіки... Попри те, що в наших прогнозах є величезна доля невизначеності, ми все ж передбачаємо часткове й нерівномірне відновлення в 2021 році", - зазначила директор-розпорядник МВФ.

Георгієва додала, що глобальне економічне зростання наступного року очікується на рівні 5,2% від ВВП.

Нагадаємо, у травні Георгієва заявила, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії COVID-19. 

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