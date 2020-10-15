Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової та Сологуба (доповнено)

У п'ятницю Рада Нацбанку збереться на засідання.

Члени ради Національного банку завтра на засіданні готуються розглянути питання про звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Рожкова та Сологуб - останні заступники нового очільника регулятора Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники - Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу на посаду Шевченка.

Дмитро Сологуб займав посаду заступника очільника Нацбанку з березня 2015 року. До його сфери управління належать питання формулювання монетарної політики, проведення макропруденційної політики для забезпечення фінансової стабільності, проведення економічного аналізу, збору та аналізу статистики і звітності, а також виконання дослідницької функції центрального банку.

Катерина Рожкова стала першою заступницею глави НБУ у червні 2018. До цього була заступницею голови Нацбанку.

Як відомо, 2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру та догани Рожковій та Сологубу через їхні публічні виступи. Пізніше Рожкова повідомила, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію, наголосив, що "Нацбанк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було", а "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ.

Нагадаємо, що 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту Володимирові Зеленському заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

З 23 липня 2020 року Олег Чурій припинив виконання повноважень заступника голови НБУ у зв'язку із завершенням терміну повноважень і звільненням з посади.

29 липня 2020 року стало відомо, що з Нацбанку йде Олег Заморський, який з 7 жовтня 2015 року очолював юридичний департамент регулятора.

31 липня 2020 року Рада НБУ звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ за власним бажанням.

З 3 серпня 2020 року директор Департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко за власним бажанням завершила роботу на посаді.

Із 7 серпня 2020 року Сергій Карпенко завершив роботу на посаді директора Департаменту стратегії та розвитку НБУ.

11 серпня директор департаменту персоналу Національного банку Ольга Прохоренко за власним бажанням завершила роботу на посаді.

26 вересня Рада Національного банку України на позачерговому засіданні ухвалила рішення про припинення повноважень заступника голови НБУ Романа Борисенка з 28 серпня.