МВФ покращив прогноз ВВП України до -7,2%

Падіння буде не таким сильним, як очікувалось раніше.

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз ВВП України до -7,2% в 2020 році у порівнянні з мінус 8,2% за прогнозами, оприлюдненими Фондом у червні.

Про це йдеться у жовтневому огляді світової економіки (World Economic Outlook, WEO).

При цьому МВФ очікує, що ВВП України в 2021 році зросте не на 1,1%, як прогнозувалося раніше, а на 3,0% .

Крім того, за прогнозом МВФ, інфляція в Україні опуститься з 7,9% за результатами минулого року до 3,2% за підсумками нинішнього та прискориться до 6,0% в 2021 році.

Рівень безробіття в Україні, за розрахунками МВФ, збільшиться до 11,0% в 2020 році та опуститься до 9,6% у 2021-му.

Попередній прогноз по інфляції передбачав 4,5% у цьому році і 7,2% у наступному, а по безробіттю - 12,6% і 12,0% відповідно.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оцінює скорочення обсягів ВВП в січні-серпні 2020 року на рівні 5,8%.

Раніше у жовтні Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 5,5%. У документі зазначається, що українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою та підготовленішою завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років.