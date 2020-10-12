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Бюджет-2021: у проєкт депутати запропонували майже 2,5 тис. правок

Проголосувати бюджет-2021 у першому читанні парламент повинен 20 жовтня.

Бюджет-2021: у проєкт депутати запропонували майже 2,5 тис. правок
Фото: Верховна Рада

У проєкт Державного бюджету на 2021 рік депутати запропонували 2451 поправку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк.

Він зазначив, що зазвичай депутати щороку вносять від 2-3 тисяч правок до бюджету. Так що говорити про цілеспрямований спам не варто.

За його словами, якщо врахувати всі правки, "то не вистачить і трьох бюджетів".

Тому з 12 по 15 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету повинен визначити, які з правок будуть враховані.

20 жовтня парламент повинен проголосувати бюджет-2021 у першому читанні.

Відповідно до закону, Верховна Рада мала розглянути законопроєкт про Держбюджет до 15 жовтня. Проте через спалах коронавірусу в жовтні Рада засідатиме лише один день.

Нагадаємо, 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Він ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс - 29,1 гривні до долара США.

Доходи визначено на рівні 1 трлн 71 млрд грн, що на 92 млрд більше бюджету цього року. Видатки для надання кредитів - 1 трлн 350 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 6% ВВП.

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