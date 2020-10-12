Коломойський оскаржив у суді право Ощадбанку на компенсацію від Росії за активи в Криму

Пов’язане з Ігорем Коломойським і його партнерами ТОВ "ІКБ-Інвест" у вересні звернулося у Верховний Суд зі скаргою на ухвалу Київського апеляційного суду від 17.07.2019, якою було задоволено заяву Ощадбанку та надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу від 26.11.2018 щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за експропріацію активів Ощадбанку в Криму в розмірі близько $1,3 млрд, плюс відсотки, які нараховуються щодня до моменту виконання рішення.

Відповідно до судових матеріалів, у своїй скарзі ТОВ "ІКБ-Інвест" просить Верховний Суд скасувати ухвалу Київського апеляційного суду від 17.07.2019, пише Finbalance.

За даними держреєстру, засновником ТОВ "ІКБ-Інвест" є ТОВ “КУА "Фінансовий капітал" - одна з "приватівських" структур, які отримали рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018 про стягнення 159 млн доларів з Росії як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в "приватівців" у Криму після його анексії Росією.

У рамках виконавчого провадження щодо виконання Арбітражного суду Гааги у березні 2020-го відбувся аукціон з продажу 99,77% акцій Промінвестбанку. Переможцем цього аукціону (з пропозицією за 268,7 млн грн) стала фінкомпанія "Фортіфай", яка наразі пов’язана з оточенням Ігоря Коломойського. Водночас Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Сергія Тігіпка на придбання "Фортіфай" та прав на 99,77% акцій Промінвестбанку.

"Раніше нардеп Максим Бужанський (з орбіти Ігоря Коломойського) намагався заблокувати призначення Сергія Наумова главою правління Ощадбанку",- зауважує видання.

17 вересня Печерський райсуд м. Києва своєю ухвалою на вимогу слідчого поліції в рамках кримінального провадження №12020000000000645 наклав арешт на корпоративні права Ощадбанку та заборонив держреєстраторам вносити в держреєстр записи щодо призначення Сергія Наумова керівником та/або підписантом Ощадбанку.

22 вересня НБУ погодив призначення Наумова на посаду глави правління Ощадбанку, а 2 жовтня наглядова рада Ощадбанку ухвалила рішення про припинення з 2 жовтня повноважень Андрія Пишного як голови правління Ощадбанку та призначення з 3 жовтня на цю посаду Сергія Наумова.

Згадана вище скарга "приватівців" у Верховний Суд щодо права Ощадбанку стягнути російські активи в Україні є фактично продовженням протистояння "приватівців" і Ощадбанку за активи РФ, яке триває з осені 2019 року.