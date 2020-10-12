НСЗУ перерахувала понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат медикам у вересні та жовтні

Національна служба здоров'я України перерахувала закладам понад 1,3 млрд грн на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та жовтні.
Про це повідомила пресслужба Кабміну.
"На сьогодні НСЗУ вже перерахувала закладам понад 1,3 млрд грн на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та жовтні. Оплати за додатковими договорами за вересень на суму понад 1,225 млрд грн отримали 1 515 медичних закладів. Також 141 заклад отримав оплати від НСЗУ вже й за жовтень - на загальну суму 101,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Станом на сьогодні свої пропозиції до НСЗУ подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям. З них 585 закладів вже уклали договір з НСЗУ, ще 2 договори підписано з боку НСЗУ і відправлено на підписання надавачам послуг, договори з 7 закладами перебувають на погодженні, і 2 заклади подали пропозиції з помилками і мають їх виправити, після чого з ними буде укладено договір.
В уряді також зазначили, що з 1 вересня підвищено зарплати лікарям на 70%, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50%, молодшим медичним сестрам – на 25%.
Нагадаємо, 15 липня Кабінет Міністрів виділив 7,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним та іншим працівникам з 1 вересня.
17 березня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Кабмін ввести додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу, в розмірі до 200% від заробітної плати.