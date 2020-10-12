НСЗУ перерахувала понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат медикам у вересні та жовтні

На сьогодні свої пропозиції до НСЗУ подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям.

Національна служба здоров'я України перерахувала закладам понад 1,3 млрд грн на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та жовтні.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"На сьогодні НСЗУ вже перерахувала закладам понад 1,3 млрд грн на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та жовтні. Оплати за додатковими договорами за вересень на суму понад 1,225 млрд грн отримали 1 515 медичних закладів. Також 141 заклад отримав оплати від НСЗУ вже й за жовтень - на загальну суму 101,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні свої пропозиції до НСЗУ подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям. З них 585 закладів вже уклали договір з НСЗУ, ще 2 договори підписано з боку НСЗУ і відправлено на підписання надавачам послуг, договори з 7 закладами перебувають на погодженні, і 2 заклади подали пропозиції з помилками і мають їх виправити, після чого з ними буде укладено договір.

В уряді також зазначили, що з 1 вересня підвищено зарплати лікарям на 70%, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50%, молодшим медичним сестрам – на 25%.

Нагадаємо, 15 липня Кабінет Міністрів виділив 7,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним та іншим працівникам з 1 вересня.

17 березня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Кабмін ввести додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу, в розмірі до 200% від заробітної плати.