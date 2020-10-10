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"Приватні лабораторії не почнуть робити тести для людей з вулиці": Степанов пояснив постанову Кабміну про безкоштовне тестування

Напередодні Кабінет міністрів виділив на тестування додаткові 260 млн гривень.

"Приватні лабораторії не почнуть робити тести для людей з вулиці": Степанов пояснив постанову Кабміну про безкоштовне тестування
Максим Степанов
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу пояснив постанову Кабміну про безкоштовне тестування на коронавірус у приватних лабораторіях.

"Учора на засіданні Кабміну прийнято постанову про залучення приватних лабораторій до тестування на коронавірус. У який спосіб це буде відбуватися. Наша мобільна бригада або лікарня, яка робить мазок у людини, буде передавати у приватну лабораторію, які будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні", - розповів Степанов.

"Це не означає, що приватні лабораторії зараз почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто невзмозі будемо це проконтролювати. Тому що зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо платити за це кошти", - пояснив міністр.

За його словами, впродовж 9 жовтня в Україні виконали понад 58 тисяч тестувань, з них 31 тисяча - методом ПЛР, 26 - методом ІФА.

"Ми продовжуємо нарощувати кількість тестувань щодня, але виходячи з розповсюдження хвороби, цього недостатньо. Виникають проблеми з кількістю необхідних тестувань, особливо в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та у Києві", - зазначив очільник МОЗу. 

Нагадаємо, 9 жовтня Кабмін виділив 260 млн гривень для тестування українців на коронавірус у приватних лабораторіях. 

Степанов розповів, що 100 млн гривень спрямують на контракти з приватними лабораторіями, 160 млн гривень підуть на додаткову закупівлю реагентів та обладнання.

Раніше повідомляли, що середня вартість одного ПЛР-тесту в державних лабораторіях коливається від 700 до 800 гривень. У приватних лабораторіях вона сягає декількох тисяч гривень.

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