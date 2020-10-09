У МОЗ назвали кількість місць у лікарнях для хворих на COVID-19

У квітні для пацієнтів з COVID-19 були готові 12 тисяч ліжок, тепер їх втричі більше.

Наразі українські лікарні можуть одночасно прийняти 37 тисяч пацієнтів, хворих на коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

"Ми починали у квітні з того, що у нас для пацієнтів з COVID-19 були готові всього лише 12 тисяч ліжок. Зараз це - 37 тисяч ліжко-місць, і цифра ця за потреби збільшується", - приводить пресслужба МОЗ слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За словами міністра, наразі в Україні роблять 32-35 тисяч тестів на добу.

"Ми поставили собі за мету збільшити кількість тестів до 30 тисяч на кінець вересня. Зараз ми робимо 32-35 тисяч тестів на добу. І зараз ми готуємось до того, щоб до грудня збільшити цю кількість до 50 тисяч", - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, 8 жовтня Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.