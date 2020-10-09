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У Києві за добу на коронавірус захворіло 567 людей

10 пацієнтів померли, 295 - одужали.

У Києві за добу на коронавірус захворіло 567 людей
Фото: EPA/UPG

В Києві вперше кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу перевищила пів тисячі - захворіло 567 людей.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 26 463.Захворіли:

  • 330 жінок віком від 18 до 95 років
  • 202 чоловіка віком від 19 до 83 рокiв
  • 11 дівчаток від 6 до 17 років і 24 хлопчика від одного року до 17.  

Захворіли також 29 медиків", - йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначили, що до лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Десять випадків - летальні. Всього від коронавірусу в Києві померли 463 людини. 

Минулої доби від коронавірусу одужали 295 киян. Всього коронавірус подолали 9 411 мешканців столиці.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 5 804 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли від ускладнень 89 пацієнтів. Одужали за добу 2 417 осіб.

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