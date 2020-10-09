У мера Умані діагностували коронавірус

Міський голова Умані Олександр Цебрій, який знову балотується на цю посаду, повідомив, що йому діагностували коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні. Хочу повідомити, що незважаючи на позитивний результат тесту, я продовжую передвиборну кампанію як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - написав він.

Нагадаємо, 5 жовтня Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

30 вересня Уманська територіальна виборча комісія з другої спроби зареєструвала чинного міського голову Цебрія кандидатом у мери на вибори 25 жовтня.