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У мера Умані діагностували коронавірус

5 жовтня Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

У мера Умані діагностували коронавірус
Мер Умані Олександр Цебрій
Фото: umanportal.com

Міський голова Умані Олександр Цебрій, який знову балотується на цю посаду, повідомив, що йому діагностували коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні. Хочу повідомити, що незважаючи на позитивний результат тесту, я продовжую передвиборну кампанію як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - написав він.

Нагадаємо, 5 жовтня Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

30 вересня Уманська територіальна виборча комісія з другої спроби зареєструвала чинного міського голову Цебрія кандидатом у мери на вибори 25 жовтня.

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