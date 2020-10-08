У світі виявили 36,3 млн випадків коронавірусу

Найбільше хворих на COVID-19 виявили у США - 7 776 224.

У світі станом на 8 жовтня зафіксовано 36 394 156 випадків коронавірусу. 1 060 462 хворих на COVID-19 померли, 27 412 315 - одужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

Найбільше хворих на коронавірус виявили у США - 7 776 224. Друге місце у рейтингу за кількістю COVID-10 посіла Індія з 6 835 655, третє - Бразилія з 5 002 357 хворими на коронавірус.

Україна продовжує займати 25 позицію у світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих виявлено у Харківській області (576) та Києві (422).