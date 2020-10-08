Організатори Всесвітнього економічного форуму, який перенесли через Covid-19, назвали дату і місце його проведення

ВЕФ відбудеться у травні в Люцерні-Бюргенсток.

Щорічний Всесвітній економічний форум (ВЕФ) відбудеться на швейцарському курорті Бюргенсток на озері Люцерн з 18 по 21 травня 2021 року.

Про це йдеться в релізі, опублікованому на сайті форуму 7 жовтня.

"Засідання відбудеться за умови виконання всіх умов, які дозволять гарантувати охорону здоров'я та безпеку його учасників і місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Темою засідання названо "Велике перезавантаження". Обговорення сфокусується на пошуку рішень для ключових глобальних проблем, зокрема на виробленні спільного шляху відновлення економіки після кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Онлайн-зустрічі на високому рівні "Давоські діалоги", як повідомлялося раніше, відбудуться протягом тижня, починаючи з 25 січня.

Наприкінці серпня організатори Всесвітнього економічного форуму оголосили, що майбутня щорічна зустріч у Давосі буде перенесена, проте деталей не повідомляли. Зміна місця і часу форуму пов'язані з пандемією COVID-19. Традиційно ВЕФ проходить узимку в Давосі.

Всесвітній економічний форум - найпрестижніший і найбільш резонансний щорічний глобальний саміт. Уперше він відбувся в 1971 році.