У США на дебатах кандидатів у віцепрезиденти посперечались через Путіна та натяком згадали Україну

Це були перші та єдині дебати кандидатів у віцепрезиденти на виборах-2020.

У Солт-Лейк Сіті (штат Юта) відбулися дебати кандидатів у віцепрезиденти США між республіканцем Майком Пенсом і демократкою Камалою Гарріс.

Це були перші та єдині дебати кандидатів у віцепрезиденти на виборах-2020 і вони різко контрастували з першими дебатами кандидатів у президенти Дональда Трампа і Джо Байдена, пише Радіо Свобода.

Пенс і Гарріс не ображали і рідко перебивали одне одного. Але модераторці Сюзан Пейдж із USA Today часто доводилося робити зауваження Пенсу за те, що він виступав довше за відведений час.

Дискусія розпочалася питанням про реакцію адміністрації Трампа на пандемію COVID-19, внаслідок якої померли понад 210 тисяч американців. Пенс захищав кроки влади, а Гарріс різко критикувала.

Гарріс, зокрема, назвала дії Білого дому "найбільшим провалом американського уряду". Водночас Пенс підкреслив, що президент Трамп заборонив в’їзд у США з Китаю, як тільки стало відомо про виявлення заражених коронавірусним захворюванням на західному узбережжі США.

Коментуючи відносини США та Китаю, Гарріс звинуватила чинного президента США у заграванні з диктаторами, зокрема з російським президентом Володимиром Путіним. За її словами, Дональд Трамп розвернувся спиною до партнерів і ставить під сумнів висновки власної розвідки, натомість, вірить словам Путіна. Це, за її словами, поставило США у велику небезпеку.

Майк Пенс категорично відкинув звинувачення. Він підкреслив, що Трамп домігся більших внесків партнерів по НАТО, розбив Ісламську державу зробив Америку більш безпечною.

"У цій словесній перепалці, Майк Пенс згадав натяком і про Україну. Він звинуватив демократів у тому, що понад три роки вони намагалися поставити під сумнів легітимність президенства Трампа та хотіли оголосити йому імпічмент через один телефонний дзвінок. (ред.: Ідеться про телефонну розмову між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у липні 2019 року, яка стала в основу розгляду процедури імпічменту у Конгресі США)", - пише Голос Америки.

Як і в обговоренні попередніх тем, кандидати обмежились озвученням своїх заяв і не вступали в глибоку суперечку.

Обидва табори кандидатів залишились задоволені дебатами і переконані, що саме їх кандидат переміг.

"Майк Пенс ВИГРАВ ПОТУЖНО!", - заявив президент Трамп у твіттері.

"Камала Гарріс, ми всі тобою пишаємося", - підтримав свою партнерку Джо Байден.

Наступні президентські дебати між Дональдом Трампом та Джозефом Байденом заплановані на 15 жовтня.