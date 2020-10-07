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Росія оголосила Тихановську в розшук

Лідерку білоруської опозиції розшукують через порушення неназваної статті кримінального кодексу РФ.

Росія оголосила Тихановську в розшук
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську у "міждержавний" розшук.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства внутрішніх справ Росії.

Російська "Новая газета" нагадує, що раніше Генпрокуратура Білорусі назвала діяльність Координаційної ради опозиції Білорусі, яку очолює Тихановська, "антиконституційною" і заявила, що рада спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням Координаційної ради в Білорусі порушено кримінальну справу про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

TUT.by припускає, що Тихановську оголосила в міждержавний розшук владою Білорусі, як це було з блогером Степаном Путілом (Nexta). Творець одного з найбільш популярних в Білорусі каналів NEXTA, 22-річний Степан Путіло з 2018 року проживає в Польщі.

Після президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними Тихановська набрала близько 10% голосів, вона виїхала до Литви.

14 серпня Тихановська оголосила про створення Координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі". Однак на початку вересня в Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів президії КР. На волі залишилися тільки лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. 28 вересня стало відомо, що Алексієвич вилетіла до Німеччини, за її словами - в особистих справах.

29 вересня Тихановська зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном у Вільнюсі. Вона попросила його виступити посередником і виступила за проведення нових виборів у Білорусі ще 2020 року. Також підтвердила зустріч із Тихановською канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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