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У світі від коронавірусу померли понад 1,04 млн осіб

Загальна кількість хворих від початку пандемії сягнула 35,732 млн, одужали майже 24,894 млн пацієнтів.

У світі від коронавірусу померли понад 1,04 млн осіб
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 7 жовтня кількість летальних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 у світі сягнула 1 048 714.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Загальна кількість хворих від початку пандемії сягнула 35,732 млн, одужали майже 24,894 млн пацієнтів.

Лідерами за поширенням інфекції є: США (7,499 млн хворих, 2,952 млн пацієнтів одужало, 210,9 тис. померли); Індія (6,685 млн інфікованих, 103,6 тис. загиблих, 5,663 млн одужали); Бразилія (4,969 млн хворих, 4,443 млн одужали, 147,5 тис. померли ); Росія (1,231 млн інфікованих, 21,6 тис. жертв, 984,8 тис. одужали); Колумбія (869 тис. хворих, 770,8 тис. тих, хто одужав і 27 тис. померлих).

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за кількістю хворих.

Нагадаємо, у США виявили нову особливість поширення коронавірусу - при певних умовах ковід передаватися повітряно-крапельним шляхом людям, які знаходяться на відстані більше 2 метрів один від одного.

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