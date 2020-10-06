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Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення чорних дір

Лауреатами стали англієць Роберт Пенроуз, німець Райнхард Ґенцель і американка Андреа Гез.

Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення чорних дір
англієць Роберт Пенроуз, німець Райнхард Генцель і американка Андреа Гез
Фото: twitter.com/NobelPrize

Лауреатами Нобелівської премії з фізики стали англієць Роберт Пенроуз, німець Райнхард Ґенцель і американка Андреа Гез. Їх нагородили за вивчення чорних дір. 

Переможців було оголошено під час онлайн-конференції 6 жовтня, повідомляє Нобелівський комітет.

Гез стала четвертою жінкою-лауреаткою за час присудження премії.

У пресрелізі комітету зазначено, що Пенроуз відкрив, що "створення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності" Альберта Ейнштейна. А Ґенцель і Гез відкрили надмасивний компактний об'єкт у центрі Чумацького шляху.

Нагадаємо, минулого року Нобелівську премію з фізики розділили канадець Джеймс Піблз і швейцарські астрономи Майкл Майор і Дідьє Келоз - за відкриття в космології і революцію в астрономії. Рік перед тим лауреатами стали американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру і канадка Донна Стрікленд за досягнення в галузі лазерної фізики.

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