Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення чорних дір

Лауреатами Нобелівської премії з фізики стали англієць Роберт Пенроуз, німець Райнхард Ґенцель і американка Андреа Гез. Їх нагородили за вивчення чорних дір.

Переможців було оголошено під час онлайн-конференції 6 жовтня, повідомляє Нобелівський комітет.

Гез стала четвертою жінкою-лауреаткою за час присудження премії.

У пресрелізі комітету зазначено, що Пенроуз відкрив, що "створення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності" Альберта Ейнштейна. А Ґенцель і Гез відкрили надмасивний компактний об'єкт у центрі Чумацького шляху.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Нагадаємо, минулого року Нобелівську премію з фізики розділили канадець Джеймс Піблз і швейцарські астрономи Майкл Майор і Дідьє Келоз - за відкриття в космології і революцію в астрономії. Рік перед тим лауреатами стали американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру і канадка Донна Стрікленд за досягнення в галузі лазерної фізики.