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Нобелівську премію з медицини отримали троє вірусологів зі США і з Великобританії

Премію в галузі фізіології і медицини присудили за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію з медицини отримали троє вірусологів зі США і з Великобританії
Фото: rta.org.af

Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вірусологи Гарві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Говтен - за відкриття вірусу гепатиту С.

Переможця було оголошено під час онлайн-конференції 5 жовтня, повідомляє Нобелівський комітет.

Відкриття вірусів гепатиту А і В було важливим кроком уперед, але більшість випадків захворювання, що передавалися через кров, залишалися непоясненими. Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину випадків хронічного гепатиту, дозволило зробити аналізи крові на наявність вірусу, а також розробити нові противірусні препарати.

Премію в галузі фізіології і медицини присуджує Королівський Каролінський медико-хірургічний інститут Стокгольма, в його Нобелівську асамблею входять 50 осіб. Нобелівська премія з медицини вручалася вже 110 разів, її лауреатами до 2019 року включно ставали 219 осіб, з них лише 12 жінок.

Розмір Нобелівської премії у 2020 році збільшено з 9 до 10 мільйонів шведських крон (у перерахунку близько 956 тисяч євро).

Цього року традиційна церемонія вручення нагород змінила формат через пандемію захворювання на COVID-19. Зазвичай нагородження відбувалося у Стокгольмі й Осло в день смерті Альфреда Нобеля 10 грудня.

Нагадаємо, у 2019 Нобелівську премію з медицини отримали американець Вільям Кейлін-молодший, Британець Пітер Реткліфф і американець Ґреґґ Семенза за дослідження адаптації клітин до нестачі кисню.

Позаторік премію отримали американець Джеймс Еллісон і японець Тасуку Хондзьо - за відкриття імунотерапії ракових пухлин, яка проводиться шляхом пригнічення негативної імунної регуляції.

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