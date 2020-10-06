У шести містах Канади пройшли акції з вимогою розслідувати катастрофу літака МАУ

У канадських містах Оттаві, Едмонтоні, Торонто, Монреалі, Вінніпезі та Калгарі пройшли акції-вшанування жертв катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого у січні в аеропорту Тегерану. Учасники вимагали притягти до відповідальності винуватців трагедії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Участь у мітингу в Оттаві взяв міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань. Він заявив, що “іранському режиму, який не хоче докопатися до деталей, не вдасться залякати нас”.

Міністр також розкритикував Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), яка робить недостатньо для недопущення таких трагедій у майбутньому: “Я казав багато разів, що ІКАО має робити більше для дотримання міжнародних конвенцій з безпеки авіаруху. Вони повинні не лише взяти на себе відповідальність за те, що слід зробити далі для досягнення справедливості, а й підтримати запущену Канадою ініціативу ”Безпечне небо”.

Окрім глави МЗС, до акції в Оттаві долучився міністр транспорту Канади Марк Гарно, посол України в Канаді Андрій Шевченко та більше двох десятків родичів і близьких загиблих в авіакатастрофі. “Члени родин вимагають справедливого й усеосяжного розслідування без будь-якого втручання зі сторони уряду Ірану”, - сказав Хамед Есмаеійон, який представляє об’єднання родичів загиблих.

Boeing 737-800 МАУ, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн, зокрема 57 громадян та 29 постійних жителів Канади.

Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

У липні в Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ. Іранська делегація прибула до Києва, де погодилася на виплату компенсацій. Однак 10 серпня голова Центральної організації страхування Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Іран не виплатить компенсації компанії "Міжнародні авіалінії України" за збитий у січні літак під Тегераном, бо літак був застрахований європейськими фірмами. Тому компенсації повинні виплачувати ті європейські компанії, які страхували.

В українському МЗС на це відповіли, що під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, зокрема і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони.

Заступник голови МЗС Євген Єнін повідомив, що Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті самі компенсації.

Наприкінці серпня Іран запропонуєвав провести нові перемовини щодо збитого літака МАУ 18-21 жовтня.